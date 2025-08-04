Суд Алматы вынес приговор фигурантам дела о финансовой пирамиде OneCoin в Казахстане

Районный суд №2 Бостандыкского района Алматы вынес приговор по делу о глобальной финансовой пирамиде OneCoin в Казахстане. На скамье подсудимых по этому делу оказались три женщины – Дильбар Мирсаитова, Акмарал Адилова и Тлектес Смагулова. Потерпевшими по делу проходили 16 человек.

Суд признал Дильбар Мирсаитову, Тлектес Смагулову и Акмарал Адилову виновными по пункту 2 части 3 статье 217 Уголовного кодекса (создание и руководство финансовой пирамидой с привлечением денежных средств в особо крупном размере). Каждой было назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права заниматься финансовой деятельностью, связанной с привлечением денежных средств и инвестиций граждан сроком на семь лет.

Суд установил, что с января 2015 по октябрь 2019 года Дильбар Мирсаитова вместе с Тлектес Смагуловой и Акмарал Адиловой организовала и координировала деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды OneCoin в Алматы и других регионах Казахстана, «вовлекая большое количество граждан путем обмана и злоупотребления доверием».

Деньги привлекали под предлогом инвестирования в цифровую криптовалюту и продажи образовательных пакетов, позиционируя себя как оператор экосистемы с собственной криптовалютой OneCoin и образовательной платформой.

При этом деньги переводились на счета, связанные с Мирсаитовой и другими организаторами, а подтверждения реальной эмиссии и обращения криптомонеты на открытом рынке не было.

«Отсутствие выплат по дивидендам, отказ в возврате средств по окончании предусмотренного срока, а также скрытие руководителей компании после начала расследований и публикаций правоохранительных органов свидетельствуют о мошенническом характере схемы», - указано в приговоре.

Суд также установил, что Дильбар Мирсаитова, которая системно занималась продвижением этой схемы на территории Казахстана, «позиционировала себя как “лидера компании”, демонстрируя успешный образ жизни, приобретенную недвижимость в Астане, Алматы и Шымкенте, утверждая, что всего этого добилась благодаря вложениям в OneCoin».

«Это создавало у окружающих иллюзию легальности и перспективности проекта», - указано в приговоре.

Суд также изучил заключения специалистов и пришел к выводу, что значительная часть привлеченных денег была обналичена и использована по усмотрению Мирсаитовой, а не направлена на законную деятельность или возврат инвесторам.

Кроме того, обучающие материалы не давали слушателям реальных и практических знаний, а формировали ложное впечатление о высокой доходности и устойчивости компании. Материалы «применялись в качестве элемента маскировки схемы, направленной на незаконное привлечение денежных средств под видом участия в образовательной программе».

Суд выделил в отдельное производство материалы в отношении граждан Республики Болгария с именами «Ружа Игнатова» и «Калри Валрус», а также в отношении гражданина «Себастьяна Гринвуд» и Санжара Мирсаитова, которые имеют отношение к этому уголовному делу.

Дильбар Мирсаитова, Тлектес Смагулова и Акмарал Адилова не признали вину. Адилова заявила в суде, что не контролировала процесс распределения или использования денег, считая, что действует в рамках законной предпринимательской деятельности. Мирсаитова утверждала, что продвигала платформу OneCoin как международный образовательный проект, а каждый из участников самостоятельно принимал решение об участии в нем. Смагулова заявила, что никого из потерпевших не приглашала к участию в деятельности компании, не получала от них денежных средств, а также отрицала свою причастность к деятельности OneCoin.

OneCoin была создана в 2014 году в Болгарии и заявлена как криптовалюта, которая вскоре должна заменить биткоин. Предполагаемая создательница OneCoin, Ружа Игнатова, которую в документальном фильме BBC назвали «криптокоролевой», исчезла в 2017 году при невыясненных обстоятельствах. Органы финансового надзора нескольких стран заявили, что компания работает на их территории без лицензии.

Со-основатель Карл Себастьян Гринвуд был приговорен 20 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в 2023 году, а годом ранее ФБР объявило Ружу Игнатову одной из самых разыскиваемых преступниц, несмотря на то, что по некоторым данным, основательница компании могла быть убита. Вкладчиками пирамиды стало по меньшей мере 3,5 млн человек по всему миру.

Утечка расследования Dubai Unlocked показала, что как минимум с 2020 года лидер OneCoin в Казахстане, Дильбар Мирсаитова, владела квартирой стоимостью $123 тыс. в Sky Bay, «четырехзвездочном лайфстайл-отеле» в Дубае. «Власть» рассказывала о связи Дильбар Мирсаитовой с со-основательницей OneCoin, Ружей Игнатовой, в этом материале.