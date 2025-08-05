Нетаньяху намерен поддержать полную оккупацию сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху склоняется к расширению военных операций в секторе Газа. Как сообщает CNN со ссылкой на израильские СМИ, он намерен во вторник провести заседание кабинета безопасности, чтобы поддержать полную «оккупацию сектора Газа». В то же время ХАМАС требует разрешения гуманитарной ситуации до возвращения к переговорам.

Однако источник сообщил CNN, что оборонное ведомство Израиля выступает против расширения наземных операций в районах, где предположительно удерживаются заложники, поскольку это может подвергнуть их опасности.

На вопрос о планах по расширению военной кампании министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в понедельник заявил, что это отражает «желание вернуть всех заложников и желание положить конец этой войне после того, как переговоры о частичном соглашении не увенчались успехом».

Спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Виткофф, который в субботу встречался с семьями израильских заложников, заявлял, что план «состоит не в расширении войны, а в ее прекращении»: «Мы считаем, что переговоры следует изменить на "все или ничего". Прекратить войну и вернуть всех 50 заложников одновременно – это единственный выход».

В Газе остаются 50 заложников, минимум 20 из которых, вероятно, еще живы.

В минувшие выходные ХАМАС опубликовала фотографий двух заложников – на фото они выглядят слабыми и изможденными. Нетаньяху заявил, что это демонстрируют, что ХАМАС «не хочет сделки».

ХАМАС же настаивает на своей приверженности переговорам, но только после того, как будет решена «катастрофическая гуманитарная ситуация», поскольку «нет смысла» продолжать переговоры, пока в секторе Газа продолжается голод.

По данным ВОЗ, в июле в секторе Газа резко возросло число смертей от голода. Уровень недоедания достиг «тревожных значений»: только за первые две недели июля более 5 тыс. детей в возрасте до пяти лет были госпитализированы для амбулаторного лечения в связи с недоеданием.

ООН сообщает, что с конца мая во время поисков продовольствия погибли около 1 400 человек, причем «большинство убийств совершили израильские военные».

Подконтрольное ХАМАС правительственное управление по связям с общественностью в секторе Газа в понедельник заявило, что анклаву ежедневно требуется 600 грузовиков с гуманитарной помощью, а за последнюю неделю на территорию въезжало в среднем 84 грузовика в день.