Три человека скончались от коклюша в 2024 году – Минздрав

В 2024 году в Казахстане было 3 110 случаев коклюша, сообщили в министерстве здравоохранения в ответ на запрос «Власти». С начала этого года зарегистрировано 267 случаев.

«За 2024 год зарегистрировано три летальных случая с диагнозом коклюш, за 5 месяцев текущего года летальных случаев не зарегистрировано», – также привело ведомство данные Департамента охраны здоровья матери и ребенка Минздрава.

В 2023 году, согласно официальной статистике, было подтверждено 393 случая коклюша, а в 2022 – всего три. В 2023 году летальных случаев от коклюша не было зарегистрировано.

Напомним, что вспышка коклюша началась в 2023 году и была связана с низким уровнем вакцинации. Согласно календарю, прививку от коклюша получают дети в первый год жизни.

При этом в ведомстве отмечают, что количество отказов от прививок в Казахстане ежегодно растет.

«Из числа подлежащих вакцинации в республике за 1 полугодие текущего года отказались от профилактических прививок 12,6 тыс. человек, из них 8,3 тыс. человек отказались от вакцинации против коклюша в составе комбинированных вакцин», – сообщили в министерстве. При этом благодаря разъяснительной работе из числа отказывающихся привито 2,7 тыс. человек.

По данным ведомства, за 2024 год от профилактических прививок отказалось 20,6 тыс. человек, из числа отказывающихся привито 8,5 тыс. (41,2%).

Основными причинами отказов являются личные убеждения – 64,3% (в 2024 году – 61,8%), по религиозным мотивам отказались 15,1% (в 2024 году – 17,9%), по причине недоверия к вакцинам 14,1% (в 2024 году – 13,6%), на негативную информацию через СМИ указали 6,5% (в 2024 году – 6,7%) отказавшихся от вакцинации.