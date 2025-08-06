В Алматинской области пресечен канал незаконной миграции

«Организаторами канала выступили иностранцы. Установлено, что злоумышленники занимались незаконной организацией въезда, транзита и легализации иностранных граждан на территории Республики Казахстан. За свои "услуги" участники группировки получали от 150 до 700 тысяч тенге с каждого мигранта», - сообщили в МВД.

У задержанных изъяты десятки иностранных паспортов, медицинские страховки, фальшивые документы, а также наркотические вещества и религиозная литература. Возбуждено шесть уголовных дел за организацию незаконной миграции, мошенничество и незаконное хранение наркотических средств.

Все задержанные водворены в ИВС, также устанавливаются все причастные лица и другие противоправные эпизоды.