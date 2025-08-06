В Алматинской области пресечен канал незаконной миграции

Возбуждено шесть уголовных дел
Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД совместно с департаментом полиции Алматинской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции, передает Polisia.kz.
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