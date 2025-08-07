Миннауки и высшего образования опубликовало список обладателей образовательных грантов

Министерство науки и высшего образования объявило список обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год.

«По поручению президента для подготовки высококвалифицированных кадров приоритетных отраслей экономики 60% от общего количества образовательных грантов распределено по инженерным и техническим направлениям подготовки», - сообщил глава ведомства Саясат Нурбек.

Министр также добавил, что в этом году проект «Серпін» вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов, и по итогам конкурса более 2 тыс. обладателей грантов поедут обучаться в вузы северного, восточного и центрального Казахстана.

В целом по итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%.

Напомним, что всего в этом году было выделено более 77 тыс. образовательных грантов, больше всего по инженерным, обрабатывающим и строительным отраслям – 20,9 тыс. грантов, по педагогическим специальностям – 17,9 тыс. грантов и в области информационно-коммуникационных технологий – 12,1 тыс. грантов. На конкурс в этом году было подано около 113 тыс. заявок, что на 9 тыс. больше по сравнению с предыдущим годом.

А для поддержки талантливой молодежи предусмотрен гранты вне конкурса – для победителей международных олимпиад и спортивных соревнований, напомнил Нурбек. Однако не уточнил, какое количество грантов было выделено для них.

Вместе с тем в этом году выделено 300 дифференцированных грантов, которые частично покрывают расходы на обучение, а оставшуюся сумму обладатели могут оплатить за счет собственных средств либо получить льготный образовательный кредит.

«Конкурс по присуждению дифференцированных грантов состоится в сентябре текущего года», - уточнил Нурбек.

Также в этом году впервые выделены 2 010 образовательных грантов для граждан, проходящих срочную воинскую службу.

Зачисление в вузы будет проходить до 25 августа включительно.