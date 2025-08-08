В Алматы реорганизованы несколько управлений акимата

В Алматы накануне на внеочередной сессии маслихата было принято решение о реорганизации нескольких управлений акимата города. Как сообщил аким Дархан Сатыбалды, отдельное внимание уделено реорганизации дорожной сферы.

«Управление городской мобильности разделено на два: одно будет заниматься организацией дорожного движения и пассажирского транспорта, другое – развитием дорожной инфраструктуры», - написал он в Instagram.

Как пояснили в пресс-службе акимата, управление организации дорожного движения и пассажирского транспорта будет заниматься регулированием общественного транспорта, парковочного пространства, светофорных объектов, дорожной разметки и знаков, а управление развития дорожной инфраструктуры – строительством и развитием дорожной сети, ТПУ, метро, LRT, BRT и остановочных комплексов.

Кроме того, объединены управление экономики и управление финансов в управление экономики и финансов, управление общественного развития переименовано в управление внутренней политики, управление городского планирования и урбанистики – в управление архитектуры и градостроительства, управление сейсмической безопасности и мобилизационной подготовки – в управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне, а ууправление развития коммунальной инфраструктуры переименовано в управление коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.

«Изменения направлены на повышение эффективности и соответствие базовой модели, утвержденной правительством. Все изменения проведены в рамках действующего лимита штатной численности, без увеличения бюджета», - подчеркнул Сатыбалды.