Инвестиции в строительство АЭС в Казахстане составят порядка $15 млрд – Саткалиев

Глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на брифинге в поселке Улкен, где дан стар проекту по строительству АЭС, сообщил, что инвестиции составят порядка $15 млрд.

«Общий объем инвестиций в проект составит порядка $14-15 млрд. Дополнительно $1 млрд будет направлен на строительство социальных объектов и современной инфраструктуры», - цитирует Саткалиева Kazinform.

Заместитель председателя агентства Асет Махамбетов также добавил, что инженерные изыскания рассчитаны на 1,5 года, чтобы определить все ключевые параметры, включая сейсмическую активность региона.

«На сегодня в качестве территории для строительства определен Жамбылский район Алматинской области. В рамках работ будет отобрано три потенциальные площадки, на каждой из которых будут проведены комплексные инженерные изыскания. Одним из первых этапов станет бурение и отбор проб грунта», - пояснил он.

В рамках изысканий будут детально изучены характеристики грунта, наличие подземных вод, уровень сейсмической активности, возможное присутствие активных и пассивных геологических разломов. И по итогам этих исследований будет сформирован набор исходных данных, который ляжет в основу проектно-сметной документации и будут определены основные технические параметры будущей АЭС.

В пятницу, 8 августа, близ села Улкен в Алматинской области состоялся официальный старт работ по строительству атомной электростанции: были запущены буровые работы с целью забора грунта, а капсулу с образцами передали российской стороне для проведения исследований.

Строить АЭС в Казахстане будут по аналогии с Нововоронежской АЭС.

Завершить строительство планируют в 2035-2036 годах.