Более $16,5 млн начислили казахстанцам за полтора года программы «Нацфонд – детям»

По данным на 1 августа, с 1 февраля 2024 года исполнено 126 468 заявлений на сумму $16,51 млн в рамках программы «Нацфонд – детям», сообщила пресс-служба Единого накопительного пенсионного фонда.

«Из них 78 862 заявления на сумму $10,56 млн исполнено для улучшения жилищных условий, 47 606 заявлений на сумму $5,95 млн – на оплату образования», - уточнили в ЕНПФ.

В рамках улучшения жилищных условий средства чаще всего использовались для пополнения жилищного вклада (76 954 заявления на сумму $10,32 млн), внесения первоначального взноса по ипотеке ( 619 заявлений на сумму $77,82 тыс.), покупку жилья (478 заявлений на сумму $57,02 тыс.)

На оплату образования поступило 41 870 заявлений на сумму $5,29 млн, на пополнение образовательного накопительного вклада – 4 163 заявления на сумму $475,14 тыс., на оплату образования за рубежом – 1 284 заявления на сумму $151,67 тыс.

Напомним, что получатель целевых накоплений имеет право использовать всю сумму либо ее часть. Неиспользованный остаток хранится на целевом накопительном счете.

По программе «Нацфонд – детям» 50% инвестиционного дохода Национального фонда раз в год распределяется между детьми-гражданами Казахстана, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям начислено по $100,52, за 2024 год – по $129,38. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в этом году начислен инвестиционный доход в размере $3,04. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют $100,52, родившегося в 2007 году – $232,94.