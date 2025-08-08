Путин проинформировал его об итогах встречи со спецпосланником президента США
Токаев поговорил с Путиным по телефону
фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщила пресс-служба Акорды, они обсудили «актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества, реализации совместных экономических проектов».

«Владимир Путин проинформировал президента Казахстана об основных итогах прошедшей недавно в Москве беседы со специальным посланником президента США», - также говорится в сообщении.

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин сам позвонил Токаеву, «чтобы в духе российско-казахстанских отношений союзничества и стратегического партнерства рассказать о ходе диалога с Вашингтоном по вопросам урегулирования украинского кризиса, в том числе – об основных итогах недавней встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом».

Также Токаев и Путин рассмотрели график предстоящих встреч.

