Токаев считает важным получение Украиной международных гарантий безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в воскресенье провел телефонный разговор с главой Украины Владимиром Зеленским «по инициативе украинской стороны», сообщила Акорда.

Токаев, согласно сообщению его пресс-службы, напомнил, что Астана «изначально выступает за совместный поиск формулы мира на справедливой основе, последовательно высказывается в пользу соблюдения Устава ООН, неприкосновенности границ суверенных государств и их территориальной целостности».

По мнению президента Казахстана, «в нынешней крайне сложной ситуации важно подойти к разрешению конфликта взвешенно и рационально, обеспечив сохранение и защиту украинской государственности».

При этом Токаев подчеркнул, что «полностью понимает всю сложность территориальной проблемы»,поскольку «она самая сложная в международных отношениях, зачастую становится непреодолимым препятствием для достижения соглашения о мире и даже о перемирии».

«Но сейчас главный приоритет – это сохранение украинской государственности на основе незыблемых международных гарантий безопасности Украины», - приводит Акорда слова президента Казахстана.

Токаев в разговоре с Зеленским отметил, что «казахский народ с искренним уважением относится к украинскому народу, его истории, культуре, языку».

Ранее на этой неделе Токаеву для обсуждения хода переговоров с США по Украине звонил президент России Владимир Путин.