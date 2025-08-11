Нетаньяху анонсировал новое наступление в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о предстоящем новом наступлении в секторе Газа, которое он рассчитывает завершить «довольно быстро», сообщает Reuters .

Нетаньяху отметил, что у него нет иного выбора, кроме как «завершить работу» и победить ХАМАС, чтобы освободить заложников, захваченных в Израиле. И новое наступление направлено на уничтожение двух оставшихся опорных пунктов ХАМАС.

Пока неясно, когда начнется наступление, но премьер Израиля утверждает, что для этого установлены «довольно сжатые сроки».

«Прежде всего, мы хотим создать безопасные зоны, чтобы гражданское население города Газа могло покинуть его», - добавил он.

Нетаньяху также заявил, что его целью не является оккупация Газы: «Мы хотим пояс безопасности прямо у нашей границы, но не хотим оставаться в Газе».

В воскресенье вечером город Газа, самый густонаселенный центр анклава, подвергся эскалации израильских авиаударов. Погибли минимум пять человек. Палестинские СМИ сообщили, что ракета попала в палатку журналистов возле больницы, а глава больницы Мухаммад Абу Саламия заявил в эфире телеканала «Аль-Джазира», что там погибли семь человек. По данным пресс-службы телеканала, в результате нападения погибли пять сотрудников, включая журналистов Анаса аш-Шарифа и Мохаммеда Крейке, а также трех фотожурналистов.

Израильские военные утверждают, что аль-Шариф был главой ячейки ХАМАС, выдававший себя за журналиста, и это якобы подтверждено разведданными и документами, найденными в Газе. Однако правозащитники заявляют, что он подвергся нападению из-за своих репортажей с передовой о войне в Газе.

Между тем от голода за последние 24 часа в секторе Газа умерли еще пять человек, в том числе двое детей. Общее число смертей по этим причинам достигло 217, включая 100 детей.