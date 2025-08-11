Подозреваемого в терроризме казахстанца доставили в Астану из-за границы

Ранее он был задержан в одной из стран Ближнего Востока
Накануне в Астану доставлен гражданин Казахстана, подозреваемый в участии в деятельности международной террористической организации, сообщила пресс-служба КНБ.
