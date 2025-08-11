Специалистов для АЭС будут готовить в Восточно-Казахстанском техническом университете

Обучение начнется уже с сентября
С сентября в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева начнется подготовка специалистов для обслуживания АЭС в Казахстане, сообщает Kazinform. Образовательная программа «Эксплуатация атомной электростанции» разработана при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
