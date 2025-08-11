Специалистов для АЭС будут готовить в Восточно-Казахстанском техническом университете

С сентября в Восточно-Казахстанском техническом университете имени Д. Серикбаева начнется подготовка специалистов для обслуживания АЭС в Казахстане, сообщает Kazinform. Образовательная программа «Эксплуатация атомной электростанции» разработана при участии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Учебный план охватывает ключевые дисциплины — от физики ядерных реакторов и радиационной безопасности до монтажа и модернизации оборудования. А производственную практику студенты будут проходить в Национальном ядерном центре в Курчатове и на Ульбинском металлургическом заводе.

Сообщается, что летом преподаватели программы прошли стажировку на действующей АЭС в Венгрии, а в октябре примут участие в заседании сети StarNet МАГАТЭ в Вене.

В первый год работы программа пройдет международную аккредитацию, чтобы обеспечить признание дипломов за рубежом.