Токаев поручил госорганам перейти на национальный мессенджер для защиты персональных данных граждан

На совещании по вопросам развития искусственного интеллекта президент Касым-Жомарт Токаев назвал одной из приоритетных задач совершенствование регулирования в области искусственного интеллекта. Он подчеркнул, ЕС, США, Китай, Канада выстраивают собственные модели регулирования, учитывая существующие риски и потенциальные возможности, и Казахстану также следует сформировать собственную нормативную базу.

«Национальные приоритеты должны быть в центре внимания. В целом принятие соответствующего закона об искусственном интеллекте является неотложной задачей, реализации которой правительству следует уделить особое внимание. В документе важно уделить равное внимание вопросам инноваций, ответственности и безопасности. Необходимо также учесть значимость защиты прав граждан и интересов предпринимателей», - сказал Токаев.

Президент добавил, что все положения закона должны быть четкими и понятными, а сам документ должен быть максимально благоприятным для привлечения инвестиций и внедрения технологий.

«В октябре мы должны добиться конкретных результатов по данному вопросу», - сказал глава государства.

Токаев также поручил перевести всю цифровую экосистему – как государственную, так и квазигосударственную – на единую суверенную платформу, чтобы исключить лишние траты и создать полноценные массивы данных. Президент напомнил, что в стране с июля в промышленную эксплуатацию введена национальная цифровая платформа QazTech, которая уже централизует процессы цифровой разработки и сокращает сроки их внедрения. И для ее масштабирования с января 2026 года вводится мораторий на создание новых информационных систем вне QazTech, за исключением случаев, когда разработку невозможно реализовать на платформе, заявил Токаев.

«По каждому конкретному случаю решение должно приниматься комиссией по вопросам внедрения цифровизации. Правительству до конца первого квартала 2026 года следует завершить все процедуры по обеспечению полноценной информационной безопасности платформы QazTech», - поручил он.

Кроме того, президент затронул и проблему уязвимости информационных систем. По его словам, только с начала года произошло более 40 крупных утечек данных. Токаев заявил, что ситуация в области кибербезопасности осложняется «размытостью полномочий и разрозненностью функций». Как он пояснил, с одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется комитетом информационной безопасности в структуре министерства цифрового развития, с другой – проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении государственной технической службы, подведомственной КНБ.

«Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить», –- потребовал Токаев.

А для обеспечения защищенных коммуникаций он поручил перейти на национальный мессенджер, поскольку значительная часть делового и служебного взаимодействия происходит через международные мессенджеры, и нередко через эти платформы запрашиваются ИИН, сведения о здоровье граждан и «другие чувствительные сведения». Между тем в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который, по словам Токаева, способен обеспечить необходимый уровень безопасности.

«Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер», - сказал глава государства.