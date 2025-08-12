Рост ВВП Казахстана за январь – июль составил 6,3%

По предварительным данным Бюро национальной статистики, ВВП Казахстана за январь – июль вырос на 6,3%, сообщила пресс-служба министерства национальной экономики.

«Наибольший вклад в рост ВВП внесли такие отрасли, как транспорт и складирование – рост на 22,5%, строительство – на 18,5%, оптовая и розничная торговля – на 8,6%, горнодобывающая промышленность – на 8,5% и обрабатывающая промышленность – на 6,1%», - говорится в сообщении.

Объем услуг в сфере транспорта и складирования вырос в Туркестанской области (+34,6%) за счет возведения школ, железнодорожных линий и автодорог, в Актюбинской (+25,6%) благодаря строительству комфортных школ и реконструкции дорог, в Жамбылской (+13,1%) и Восточно-Казахстанской областях (+5,9%), где реализуются проекты по возведению жилых домов, медицинских объектов и линий электропередач, отметили в Миннацэкономики.

За отчетный период оптовая торговля выросла на 9,5% и обеспечила более 66% общего роста, розничная — на 6,6%.

В обрабатывающей промышленности рост в обеспечили машиностроение (+14%), производство продуктов питания (+9,2%), нефтепродуктов (+8,6%), продукции химической промышленности (+6%) и металлургии (+1,3%).

Объем производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве сохранился на уровне 3,7%, в животноводстве рост составил 3,4%.