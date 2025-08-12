«KMF Банк» получил банковскую лицензию

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выдало лицензию на проведение банковских операций АО «KMF Банк», сообщается на сайте ведомства.

«Выданная лицензия предоставляет банку право осуществлять банковские операции, включая прием депозитов юридических лиц, открытие и ведение банковских счетов, кассовые и переводные операции, предоставление кредитов и проведение обменных операций с иностранной валютой, выдачу банковских гарантий, в том числе в новом мобильном приложении банка», - говорится в сообщении.

Обслуживание физических лиц будет возможно после присоединения к системе обязательного гарантирования депозитов, уточнили в ведомстве.

Таким образом, «KMF Банк» стал 23-м банком второго уровня в Казахстане. Он был создан путем преобразования крупнейшей микрофинансовой организации.

По состоянию на 1 августа 2025 года, активы KMF составили 395 млрд тенге. Кредитный портфель достиг 315 млрд тенге, при этом свыше 90% средств направлены на финансирование малого и среднего бизнеса, включая более 100 тыс. заемщиков в аграрном секторе. Проекты по линии поддержки женщин-предпринимателей занимали 55% от выданных KMF кредитов субъектам реального сектора экономики. Общее количество клиентов превышало 275 тыс. человек, причем более 70% из них проживают в регионах.

Вместе с тем уровень просроченной задолженности сроком более 90 дней находится ниже 6%, а достаточность капитала составляет 22%, что свидетельствует о высокой финансовой устойчивости, заявили в агентстве.

KMF имеет 17 филиалов и 123 структурных подразделения по всей стране.

KMF Банк планирует сохранить приоритет в финансировании МСБ, в том числе в удаленных регионах и сельской местности.