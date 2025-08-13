Встреча пройдет в эту пятницу
Трамп встретится с Путиным в Анкоридже на Аляске
АРХИВНОЕ ФОТО REUTERS

Встреча президентов США и России состоится в пятницу, 15 августа, в городе Анкоридж на Аляске, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на Белый дом.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, Аляска, где проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным», - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

Детали переговоров все еще прорабатываются, уточнила она.

Ливитт также ответила на вопрос, почему на встречу не был приглашен президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, «президент России попросил президента США о встрече через его спецпосланника Стива Уиткоффа, который отправился в Россию для переговоров с Путиным по его просьбе».

«Президент согласился на встречу после просьбы президента Путина, и цель этой встречи для президента состоит в том, чтобы выйти с нее с более глубоким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне», - сказала она.

Уточняется, что Трамп хочет на предстоящей встрече выслушать позицию Путина, а в будущем может состояться уже трехсторонняя встреча с участием президентов США, России и Украины.

Между тем CNN сообщает со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп в среду, 13 августа, примет участие в виртуальной встрече по Украине, которую накануне анонсировал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В ней примут участие также лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и ЕС, а также президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте.

