Финансирование институту Каспийского моря выделили из резерва правительства

«Средства будут направлены на дальнейшее развитие института и позволят своевременно и эффективно проводить исследовательские работы в лабораториях гидробиологии и гидрохимии, гидрометеорологии, спутникового мониторинга и решать другие задачи, поставленные перед НИИ», - сообщили в правительстве.

Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря был создан в январе 2024 года для изучения причин и последствий обмеления Каспия. В частности, в сферу деятельности НИИ входят вопросы по оценке запасов рыбных ресурсов, разработке методов и технологий их сохранения, изучения ихтиофауны, причин массовой гибели тюленей и сохранения их популяции. Также он специализируется на изучении гидрологических процессов моря и наблюдении за его уровнем, анализе климатических изменений и их влиянии на экосистему, сборе и анализе данных о качестве воды, биологическом разнообразии и других параметрах казахстанской части акватории и побережья Каспийского моря.

В апреле сообщалось, что институт до сих пор ждет финансирования. Министерство экологии обратилось в Минфин с просьбой выделить из резерва правительства 1,8 млрд тенге, из них только на содержание института – более 1 млрд, еще 48,7 млн тенге – на ремонт здания и 678,7 млн тенге – на приобретение основных средств, чтобы институт начал наконец работу.

Согласно исследованиям казахстанских ученых, уровень Каспийского моря имеет устойчивую тенденцию к снижению и к 2050 году может приблизиться к отметке минус 33 метра. При этом снижение до минус 28,5 метров «уже является критической как для его экосистемы, так и для морского хозяйства».