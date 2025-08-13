Интернет Starlink стал доступен казахстанцам

С 13 августа компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Казахстана, сообщила пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«Благодаря этому жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX», - говорится в сообщении.

Технология Starlink обеспечивает стабильное подключение даже в самых отдаленных и труднодоступных районах, открывая доступ к современным цифровым сервисам для населения, отметили в Минцифры.

Два месяца назад, 12 июня, министерство и Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство Казахстана при оказании услуг.

Согласно данным на официальном сайте Starlink, стационарный безлимитный домашний интернет будет стоить 23 тыс. тенге и 31 тыс. тенге в месяц, интернет для работы в дороге – 26 тыс. тенге 50 гигабайт и 52 тыс. тенге в месяц безлимит. Для бизнеса тарифы будут 28 тыс. тенге за 50 гигабайт, 72 тыс. тенге за 500 гигабайт, 127 тыс. тенге за 1 терабайт и 237 тыс. тенге за 2 терабайта в месяц.

При этом оборудование приобретается отдельно, его стоимость указана 104 тыс. тенге.