Талибы блокируют получение международной помощи этническими меньшинствами, заявили в США

Правители Афганистана из движения «Талибан», применяя силу и другие методы, перенаправляют международную помощь туда, куда хотят, и блокируют ее получение этническими меньшинствами, сообщает Reuters со ссылкой на американскую организацию по надзору за расходованием средств США, выделенных на восстановление Афганистана.

Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) заявил, что его выводы основаны на мнениях почти 90 действующих и бывших чиновников США, должностных лиц ООН и других лиц.

«В Афганистане SIGAR обнаружила, что талибы используют все имеющиеся в их распоряжении средства, включая силу, чтобы гарантировать, что помощь будет направлена туда, куда они хотят, а не туда, куда намеревались направить доноры», - говорится в докладе.

Ведомство также сообщило, что сотрудник афганской гуманитарной организации, участвовавший в подготовке репортажа, был убит за разоблачение факта переброски продовольственной помощи в военный тренировочный лагерь «Талибана».

Кроме этого, в докладе говорится, что «Талибан» определяет круг гуманитарных организаций, которым разрешено работать в стране, и направляет международную помощь в пользу пуштунских общин в ущерб меньшинствам.

В докладе также говорится, что представители «Талибана» вступают в сговор с должностными лицами ООН, чтобы вымогать взятки у подрядчиков, а затем делить полученные средства.

Представитель «Талибана» Хамдулла Фитрат отверг все обвинения, заявив, что международная помощь распределяется в Афганистане независимо, а государственные органы сотрудничают «для обеспечения прозрачности» и предотвращения нецелевого использования.

По данным США, международные доноры предоставили Афганистану помощь на $10,72 млрд, в том числе $3,83 млрд от Соединенных Штатов, в период с августа 2021 года, когда движение «Талибан» захватило Афганистан, по апрель 2025 года, когда администрация Трампа прекратила большую часть помощи со стороны США.