Он помогает пользователям быстро находить нужную информацию о госуслугах
В приложении eGov Mobile появился виртуальный ассистент на базе искусственного интеллекта
фото министерства цифровизации

В министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщили о крупнейшем за последние годы обновлении приложения eGov Mobile. По данным ведомства, в приложении переработан интерфейс, улучшена навигация, добавлены интеллектуальный поиск и быстрый доступ к цифровым документам.

«Одно из главных нововведений – интеллектуальный поиск. Теперь при вводе запроса отображаются все релевантные результаты: услуги, жизненные ситуации. Рядом с поисковой строкой появился виртуальный ассистент eGov AI на базе искусственного интеллекта», - сообщили в министерстве.

Виртуальный ассистент на базе ИИ помогает пользователям быстро находить нужную информацию о госуслугах. Ему можно задать вопрос в чате, а он объяснит, что нужно сделать, при необходимости направит в нужную услугу. В министерстве отмечают, что это экономит время пользователей и упрощает навигацию.

Также в приложении усилена защита персональных данных, упрощена навигация, а цифровые документы теперь отображаются на главной странице, нет необходимости переходить в отдельный раздел.

«Это позволяет мгновенно предъявить нужный документ или QR-код для проверки его подлинности», - отметили в Минцифры.

Кроме этого, модернизирован раздел «Сообщения», расширены данные в личном профиле (теперь там отображаются персональные данные, сведения о семье, здоровье, трудовой деятельности, штрафах, имуществе и других сферах) и внедрен отдельный каталог по жизненным ситуациям, который позволяет получить пошаговые инструкции: как прикрепиться к поликлинике, восстановить документы или получить водительское удостоверение.

