Создана петиция о возвращении диабета в список социально значимых заболеваний

Автор петиции, руководитель ОФ «Диабетический родительский комитет» Руслан Закиев требует от министра здравоохранения Акмарал Альназаровой пересмотра недавно принятых решений об исключении сахарного диабета из списка социально значимых заболеваний. Кроме того, он говорит о необходимости вернуть пациентам препараты, защищающие их от инфаркта, инсульта и ампутаций. В петиции говорится и том, что пациенты с сахарным диабетом первого типа из-за ограничений при трудоустройстве лишены возможности зарабатывать и делать отчисления в систему медицинского страхования.

«Мы признаём право государства на реформы, но убеждены, что они не должны проводиться за счёт жизни и здоровья граждан. Люди с диабетом сталкиваются с дискриминацией, ограничениями в получении образования, трудоустройстве, инвалидности и медицинской помощи. Последние изменения усугубляют эту ситуацию», - говорится в петиции.

Закиев обращает внимание на то, что после исключения диабета из перечня социально значимых заболеваний пациенты с сахарным диабетом первого типа, не имеющие страхового полиса, могут остаться без доступа к инсулину и для них это означает смерть в течение нескольких дней.

При этом государство сильно ограничивает таких людей в профессиях, есть целый перечень работ, который им недоступен. Кроме того, после 18 лет многим пациентам с сахарным диабетом первого типа отказывают в инвалидности.

«Получается, что человек с сахарным диабетом первого типа - заложник диагноза. Он не может зарабатывать, не может получить помощь, и не имеет гарантий выживания», - говорится в петиции.

Еще один пункт петиции связан с тем, что министерство здравоохранения перестало предоставлять пациентам препараты GLP-1, и в связи с этим возрастает риск инфаркта, инсульта и ампутаций.

«Несмотря на утверждённые государственные стандарты, взрослые и беременные пациенты до сих пор не обеспечены расходными материалами к инсулиновым помпам. Эти технологии — не роскошь, а спасение. Их отсутствие означает скачки сахара, осложнения, гипогликемии, потерю зрения, почек, ног и жизней», - объясняется в петиции.

В петиции требуется пересмотреть принятые решения и донести суть проблемы до администрации президента.

Министр здравоохранения ранее сообщала, что не видит проблем в том, что диабет был переведен из Гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи в систему Обязательного социального медицинского страхования. Она напоминала, что это было сделано по поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Официально сейчас в Казахстане более 534 тысяч заболевших диабетом, неофициально, по оценкам экспертов, — 800 тысяч. Эта цифра растет с каждым днем.