Расследование дела по факту поджога дома семьи Шерзата Полата приостановлено

«По факту пожара в доме Каржаубая Нурымова в настоящее время сроки досудебного расследования приостановлены в соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 45 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (в связи с выполнением процессуальных действий по оказанию правовой помощи)», - говорится в ответе прокуратуры Алматинской области на официальный запрос агентства.

Ранее было прекращено уголовное дело по факту смерти дяди Шерзата Полата - Нурканата Гайыпбаева. По предварительным данным полиции, он покончил жизнь самоубийством и каких-либо признаков криминального характера не установлено.

Шерзата Полата убили в ночь на 4 октября 2024 года возле семейного продуктового магазина «Камажай» на фоне конфликта из-за оплаты банки пива. После этого в семье подростка случилось еще несколько трагедий: их дом был сожжен, а дядя Полата, Нурканат Гайыпбаев, ушел из жизни. Самой семье угрожали, а вся страна обсуждала то, что преступники, возможно, были частью предполагаемой группировки «Хуторские».

Главное судебное разбирательство по делу началось 17 апреля и 5 июня был озвучен приговор. Подсудимых приговорили к реальным срокам от 1,5 до 23 лет, а также была частично удовлетворена компенсация потерпевшим.

Восемь из девяти осужденных подали апелляционные жалобы – воздержался от заявления только Думан Искаков, который недавно вышел на свободу в связи с отбытием назначенного наказания. Он был приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Апелляция назначена на 18 августа в Алматинском областном суде.