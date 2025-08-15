В Казахстане уже намолочено 1,6 млн тонн зерна

В 12 регионах Казахстана началась уборочная кампания. Массовая уборка урожая начнется в третьей декаде августа. Как сообщила пресс-служба правительства, на сегодняшний день убрано 1,1 млн га (6,6% посевов зерновых), намолочено 1,6 млн тонн зерна.

Также собрано 17,4 тыс. тонн масличных, 363,5 тыс. тонн картофеля, 1,3 млн тонн овощей и 1,6 млн тонн бахчевых культур.

Сбор нового урожая идёт в Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Туркестанской областях, а также в областях Абай, Жетысу и в Шымкенте. Общая площадь уборки составляет 23,6 млн га, из них 16 млн га – зерновые и зернобобовые.

Между тем элеваторы сейчас загружены на 16% – это 2,2 млн тонн из общей вместимости 30,7 млн тонн (17,4 млн тонн – у сельхозпроизводителей, 13,3 млн тонн – у лицензированных хлебоприемных предприятий). «Продкорпорации» ранее было поручено реализовать до конца августа не менее 500 тыс. тонн зерна, из них уже продано 328 тыс. тонн. Сейчас ведутся переговоры с Таиландом, странами Персидского залива, Афганистаном, Азербайджаном и Алжиром о поставках зерна.