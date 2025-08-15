Токаев считает неправильным наказывать учителей за любой несчастный случай со школьниками

«Вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания. В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения», - сказал глава государства.

Также он считает, что неправильно «за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей». По его мнению, если инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него.

«Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись», - сказал Токаев.

В этой связи он предложил внести поправки в закон «О статусе педагога» для защиты прав учителей, подчеркнув, что задача государства – максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе.

Ранее СМИ сообщали, что 24 мая в одном из коттеджей города Каскелена в Алматинской области на выпускном вечере погиб выпускник. По версии следствия, у него произошел конфликт с другим выпускником. Подозреваемый в умышленном убийстве был задержан. После этого происшествия директор школы был уволен, а завуч и два классных руководителя получили строгие меры дисциплинарного воздействия.