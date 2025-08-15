Книги при этом не запрещены и находятся в открытом доступе
В Астане четверо мужчин более полугода находятся в СИЗО за чтение религиозной литературы
Фотография Жанары Каримовой

В Казахстанском международном бюро по правам человека прошла онлайн пресс-конференция, на которой четыре женщины рассказали о ситуации, в которую попали их супруги. Мужчины находятся в следственном изоляторе Астаны уже более шести месяцев. Супруги арестованных утверждают, что их мужей обвиняют в пропаганде терроризма, разжигании розни и участии в запрещенной организации исключительно за чтение и обсуждение религиозной литературы.

Сания Сарбасова, жена Даниярбека Абдиманова, сообщила, что в деле фигурируют книги «Таухид» («Единобожие») Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и «76 больших грехов».

«Полгода назад с друзьями его задержали с обвинениями в пропаганде терроризма и разжигании межнациональной розни. В этих книгах нет ни одного призыва к насилию или оскорбления. Следствие опирается на заключение только одного эксперта - Розы Акбаровой, которая вырвала отдельные фразы из контекста», - подчеркнула она.

Женщины настаивают: никаких доказательств участия мужчин в запрещенной организации или агитации не представлено.

Рита Муканова, жена Мусы Медеркулова, рассказала, что её мужа обвиняют по статьям 259 и 405 Уголовного кодекса. Одно из оснований - чтение хадисов имама аль-Бухари. «В материалах дела не предоставили доказательств принуждения, давления, или обучения с целью втягивания в противоправные действия. Книги аль-Бухари доступны, на них нет запрета. Даже следователь говорил, что книга не запретная. Все обвинения основаны на предположениях», - сказала Муканова.

По словам женщин, их мужья - друзья, которые в течение многих лет встречались в домашней обстановке раз в неделю. «Как были они четверо, так и остались. Никого не вербовали, никаких собраний с посторонними не проводили», - отмечают женщины

В представленных следствию материалах, по заключению эксперта, «содержится пропаганда религиозных взглядов, выраженная в оправдании насильственных действий по религиозным мотивам» и «признаки создания религиозной группы с иерархической структурой и подчинением лидеру».

Адвокаты семей на пресс-конференции не присутствовали.

Виктория Натачиева
