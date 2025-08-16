Трамп доволен переговорами с Путиным

Президенты США и России минувшей ночью провели переговоры на Аляске, которые оценили позитивно, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных соглашений.

После встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп в интервью Fox News оценил переговоры «на десятку» по 10-балльной шкале, потому что «хорошо, когда крупные ядерные державы разговаривают».

Это была первая очная встреча Трампа с Путиным с 2018 года.

Трамп объявил по итогам встречи, что Путин хочет «решить проблему», а Россия и Украина близки к сделке. При этом он не раскрыл никаких деталей возможного соглашения, в том числе возможных территориальных уступок.

Тем не менее президент США заявил, что «теперь дело за президентом Зеленским». Трамп также утверждает, что его трёхсторонняя встреча с Зеленским и Путиным может пройти «уже на следующей неделе».

Трамп также сказал, что пока не будет вводить вторичные санкции против покупателей российской нефти.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, пока нам не надо об этом думать», - заявил он.