В акимате Алматы оценили в 10 млрд тенге экономический эффект от концерта Дженифер Лопес

Экономический эффект от концерта Дженифер Лопес в Алматы составил 10 млрд тенге, подсчитали в акимате города.

По его данным, концерт посетили 27 тыс. зрителей, в том числе 7 тысяч иностранцев. Они потратили в Алматы не менее 5 млрд тенге, сообщили в акимате.

Налоги организаторов концерта составят еще около 600 млн тенге.

«Подобные события усиливают туристическую привлекательность Алматы и закрепляют за городом статус важной точки на карте мировых гастролей», - отмечается в сообщении акимата города.