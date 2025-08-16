Концерт посетило 27 тысяч зрителей
  383
В акимате Алматы оценили в 10 млрд тенге экономический эффект от концерта Дженифер Лопес
ФОТО ОРГАНИЗАТОРА КОНЦЕРТА - FIRST MEDIA GROUP

Экономический эффект от концерта Дженифер Лопес в Алматы составил 10 млрд тенге, подсчитали в акимате города.

По его данным, концерт посетили 27 тыс. зрителей, в том числе 7 тысяч иностранцев. Они потратили в Алматы не менее 5 млрд тенге, сообщили в акимате.

Налоги организаторов концерта составят еще около 600 млн тенге.

«Подобные события усиливают туристическую привлекательность Алматы и закрепляют за городом статус важной точки на карте мировых гастролей», - отмечается в сообщении акимата города.

