В акимате Алматы оценили в 10 млрд тенге экономический эффект от концерта Дженифер Лопес

Концерт посетило 27 тысяч зрителей
Экономический эффект от концерта Дженифер Лопес в Алматы составил 10 млрд тенге, подсчитали в акимате города.
