Зеленский может остановить войну, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО, заявил Трамп

Накануне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Дональд Трамп заявил, что остановить войну Киев может, отказавшись от Крыма и вступления в НАТО, сообщает Русская служба ВВС .

«Президент Украины Зеленский может почти сразу же положить конец войне с Россией, если захочет, или же продолжить борьбу. Вспомните, как все началось. Никакого возвращения Крыма, отданного Обамой (12 лет назад, без единого выстрела!) - и никакого вступления Украины в НАТО», - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

В понедельник Зеленский проведет переговоры с Трампом в Белом доме. Во время визита его будут сопровождать лидеры Великобритании, Италии, Германии, Франции и Финляндии, а также генсек НАТО и глава Еврокомиссии. Все они выразили поддержку Украине после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне в Брюсселе прошли переговоры Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам встречи они выступили на пресс-конференции, где президент Украины заявил о необходимости реальных переговоров с Россией, и они могут начаться там, где сейчас проходит линия фронта. При этом эти вопросы нужно обсуждать только на трехсторонней встрече президентов Украины, России и США, подчеркнул он. Зеленский также упомянул о гарантиях безопасности Украины и частью этих гарантий, по его словам, «станет и членство Украины в ЕС».

Фон дер Ляйен, в свою очередь, заявила, что Европа продолжит оказывать на Россию санкционное давление до тех пор, пока будет продолжаться кровопролитие.

Напомним, что условия отказаться от Крыма и вступления в НАТО не раз выдвигала Россия для прекращения войны.

После переговоров с Путиным на Аляске Трамп отказался от идеи добиваться временного перемирия и предложил сразу пытаться заключить постоянное мирное соглашение.