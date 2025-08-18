С начала года по делам о наркотиках арестовано свыше 85 тыс. карт на 2,3 млрд тенге – Генпрокуратура

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что в борьбе с наркопреступностью применяются IT-технологии и действует алгоритм блокировки «дропперских» транзакций.

«С начала года арестовано свыше 85 тыс. карт на 2,3 млрд тенге. Всего вместе с делами спецпрокуроров сумма арестованных активов по делам о наркотиках составляет более 11,5 млрд тенге», - написал Асылов в соцсети Х.

Он сообщил, что в рамках контролирования сомнительных финансовых потоков, о которых говорил на заседании Совбеза президент, выработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса.

«Спецпрокуроры по этой методике расследуют уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге», - сообщил генпрокурор.

Так, по его словам, в Актау и Шымкенте задержали 9 членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге, изъяты наркотики в крупном размере. В области Улытау арестована крипто-валюту на $6 млн, а в Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов, также арестованы 88 кошельков криптовалюты на $3,8 млн, за рубежом задержаны организаторы.

«В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая крипто-валюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали 2 подпольные лаборатории, арестовали 24 участника», - рассказал Асылов.

Аналогичное дело расследуют сотрудники КНБ и полиции на $12 млн в крипто-валюте.

По словам генпрокурора, учитывая, что вся наркоторговля в интернете идет с использованием подставных счетов, крипто-валюты и Р2Р-платежей, в борьбе с наркопреступностью применяются IT-технологии, а о всем уголовным делам о наркотиках работает алгоритм блокировки «дропперских» транзакций.