В Акмолинской области не осталось аварийных школ, заявил глава региона

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Акмолинской области Марата Ахметжанова, который отчитался о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и перспективах развития.

Как сообщил Ахметжанов, регион планирует обеспечить валовый выпуск сельхозпродукции на уровне 1,2 трлн тенге и укрепить позиции лидера аграрного сектора страны. Также, по его словам, в этом году увеличены площади высокорентабельных культур, в том числе масличных – в 2,5 раза.

Аким также отчитался, что создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola в Аршалынском районе, сформирован инвестиционный портфель на сумму более $4 млрд с созданием порядка 10 тыс. рабочих мест.

По строительству жилья Ахметжанов сообщил, что за два года вручены ключи от 4,7 тыс. квартир – столько жилья выдавалось за предыдущие семь лет в целом, а очередность социально уязвимых категорий населения сокращена на 29%.

Также, по его словам, за два года в области построено 33 объекта образования на 21 тыс. ученических мест, а в новый учебный год регион вступит без аварийных школ, также ранее было полностью ликвидировано трехсменное обучение.

Аким также отчитался о строительстве в Кокщетау ТЭЦ, о завершении строительства водопроводных очистных сооружений и пообещал, что качественной питьевой водой будут охвачены 200 тыс. человек бластного центра, а до конца года природный газ получат еще 9 населенных пунктов.

Токаев поручил провести организованную уборочную кампанию, системную работу по защите от паводковых угроз, принять меры по развитию города Косшы и продолжить работу по привлечению инвестиций.