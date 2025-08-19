Трамп заявил о подготовке к личной встрече Путина и Зеленского

В Белом доме прошли переговоры президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает Русская служба ВВС , Трамп пообещал Украине гарантии безопасности «в координации» с США и заявил о начале подготовки к личной встрече Путина и Зеленского.

Зеленский четко дал понять США, что не примет никаких сделок, которые включают территориальные уступки России: «Все деликатные вопросы, включая территориальные, мы обсудим на уровне лидеров на трехсторонней встрече [с Трампом и Путиным]».

Журналисты спросили Зеленского, какие гарантии безопасности он хочет получить от США: размещение войск, обмен разведданными или вооружение. На что он ответил «все» и добавил, что безопасность Украины складывается из сильной армии и гарантий «со стороны больших стран», в том числе и США.

CNN пишет, что дискуссия включала планы Украины закупить американское оружие на $90 млрд за счет европейского финансирования в рамках гарантий безопасности страны. Другая часть гарантий будет касаться производства Украиной беспилотников, часть из которых будут закуплены США. Однако пока этот вопрос остается предметом обсуждения, а официальное соглашение может быть достигнуто через 10 дней.

Трамп заявил, что Украина получит «большую помощь» в рамках любой сделки. Европейские военные станут «первой линией обороны», а США «будут участвовать и собираются помочь им». В финальном же заявлении по итогам переговорного дня Трамп сказал, что гарантии безопасности «будут предоставлены различными европейскими странами в координации с США».

Президент США также заявил, что заключить мирное соглашение невозможно, пока Украина и Россия воюют.

«Стратегически это [прекращение огня] может оказаться невыгодным для одной стороны», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Зеленский в свою очередь сказал, что «если Украина начнет выдвигать какие-то глобальные условия, то у россиян появится сотня условий со своей стороны». Поэтому он считает, что нужно встретиться «без всяких условий» и «подумать, каким может быть дальнейший путь к завершению войны».

В ходе саммита Трамп прервался, чтобы позвонить Путину, после чего заявил о начале подготовке к встрече лидеров Украины и России.

Зеленский на это ответил, что готов «к любым форматам на уровне лидеров, потому что только на уровне лидеров мы можем решить все сложные, болезненные вопросы».

«Поэтому я подтвердил и меня поддержали все европейские лидеры, что мы готовы», - добавил он.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что такая встреча может состояться в ближайшие две недели, а Трамп согласился после этого организовать трехсторонние переговоры. Госсекретарь США Марко Рубио также заявил, что администрация Трампа работает над организацией встречи Зеленского и Путина.

По итогам переговоров с Трампом Зеленский написал в своем Telegram-канале, что также обсуждались вопросы возвращению детей, освобождения военнопленных и гражданских, удерживаемых Россией.

«Договорились над этим работать», - добавил он.