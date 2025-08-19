ХАМАС согласился на 60-дневное соглашение о прекращении огня с Израилем, которое включает возвращение половины заложников, удерживаемых в секторе Газа, и освобождение Израилем некоторых палестинских заключенных, сообщает Reuters со ссылкой на официальный египетский источник. Высокопоставленный представитель ХАМАС Басем Наим подтвердил это в Facebook.

В секторе Газа остаются 50 заложников. Израильские официальные лица считают, что 20 из них все еще живы.

В воскресенье посредники встретились с представителями ХАМАС в Каире. Официальный египетский источник заявил, что принятое ХАМАС предложение включает приостановку израильских военных операций на 60 дней и излагает рамки всеобъемлющего соглашения по прекращению почти двухлетнего конфликта. Источник, знакомый с ходом переговоров, также сообщил, что это предложение во многом повторяет более ранний план, выдвинутый специальным посланником США Стивом Виткоффом, который Израиль принял.

Последний раунд непрямых переговоров о прекращении огня зашел в тупик в конце июля, и стороны обменялись обвинениями в его провале. Израиль заявил, что согласится прекратить военные действия, если все заложники будут освобождены, а ХАМАС сложит оружие. Последнее требование исламистская группировка публично отвергла до тех пор, пока не будет создано палестинское государство.

Израиль ранее в этом месяце одобрил план по взятию под контроль города Газа. Сейчас Израиль уже контролирует 75% территории Газы. Однако Тофициальные лица считают, что на его реализацию могут уйти недели, что оставляет возможность для прекращения огня. А военные заявили, что расширение наступления может поставить под угрозу оставшихся в живых заложников и втянуть войска в затяжную и смертоносную партизанскую войну.

Также это может привести к перемещению сотен тысяч людей, многие из которых уже не раз были вынуждены покидать свои дома во время войны. И уже ттысячи палестинцев, опасаясь наземного наступления Израиля, покинули свои дома в восточных районах города Газа и перебрались в районы к западу и югу от разрушенной территории.