Жители близлежащих к Rams Beyond Almaty домов опасаются оползня после начала стройки

Жители ЖК Central Avenue, который находится рядом со стройкой нового проекта Rams Beyond Almaty на пересечении улиц Тимирязева и Сейфуллина рассказали в обращении в редакцию «Власти», что опасаются за безопасность своих домов после начала строительства комплекса. В управлении градостроительного контроля готовят документы для проведения проверки.

По информации жителей, активное строительство началось некоторое время назад. При углублении котлована в местах разрытий стали подниматься грунтовые воды.

«Сначала образовалось небольшое озерцо, а уже через неделю на поверхности котлована появились два озера, небольшая река и новые выходы воды. Несмотря на это, работы и заливка бетона продолжаются. Котлован расширяют в ширину без проведения сейсмоусиления. Грунт со стороны соседнего ЖК из-за срезания начинает ползти. С каждым днем трещины увеличиваются. Есть огромный риск оползня и разрушения двух нижних домов ЖК Central Avenue», - рассказала одна из жительниц комплекса, Ольга Князева.

16 апреля жители обратились в управление градостроительного контроля Алматы с заявлением, в котором потребовали предоставить паспорт объекта, провести проверки на соответствие строительным нормам и оценить устойчивость их домов. В ответ ведомство сообщило, что у застройщика - ТОО «BR Construction Qazaqstan» (ранее «Berton Ram») - имеется заключение технического обследования недостроенного здания. Проверка показала, что его демонтаж ведется законно, а нарушений законодательства не обнаружено.

Жители не согласились с этим выводом и направили коллективное обращение в администрацию президента. В письме они потребовали прекратить строительство и, если разрешительные документы были выданы, - отменить их.

«Нас волнуют вопросы просадки грунта, расположение на минимально близком расстоянии котельной, уровень вибраций и порядок сноса близлежащей высотной “пустотки”», - говорится в обращении жителей в администрацию президента.

Жители поделились снимками строительной площадки.

По словам Князевой, несмотря на неоднократные обращения в акимат, прокуратуру и другие инстанции, они остаются без ответа. «18 августа в шесть вечера на объекте откачивали воду, и половина котлована оказалась залита водой. Что будет, когда начнутся дожди?» - говорит она.

В управлении градостроительного контроля накануне «Власти» сообщили, что «в настоящее время ведется сбор документов для проведения внеплановой проверки в рамках компетенции управления». Редакция дополнительно направила запрос в ведомство.

Редакция также направила запрос компании Rams с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответа от застройщика получено не было.