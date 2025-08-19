Для горожан он будет доступен месяц
В Астане тестируют интернет 10G
фото с сайта акимата Астаны

В Астане запустили пилотный проект по тестированию проводного интернета со скоростью до 10 Гбит/с (10G), сообщает сайт акимата столицы.

В акимате уточнили, что 10G PON – это проводной интернет со скоростью до 10 гигабит в секунду, и, в отличие от стандартов мобильной связи 4G и 5G, цифра «10» обозначает именно скорость передачи данных, а не поколение технологии.

Пилотный проект реализуется в рамках меморандума о взаимопонимании между Huawei Technologies Kazakhstan и АО «Aстана Innovations», подписанного для совместного развития цифровых решений и телекоммуникационной инфраструктуры. Инициативу поддержал акимат Астаны, а технологическим партнером выступил Beeline. Площадку для демонстрации предоставил ForteBank, став инфраструктурным партнером. Именно в коворкинге Forte горожане смогут протестировать скоростной интернет с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00.

В ходе презентации участникам продемонстрировали оборудование нового поколения – оптические терминалы, современный OLT и Wi-Fi стандарта 7, а в демонстрационной зоне гости смогли лично замерить скорость соединения и оценить стабильность работы сервисов. Тесты сети показали скорость загрузки и отправки до 9490 Мбит/с, отметили в акимате.

Ожидается, что проект станет отправной точкой для внедрения в столице современных сервисов, способных вывести городскую инфраструктуру на новый уровень, а также стратегическим шагом к формированию цифровой инфраструктуры нового поколения.

