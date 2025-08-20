В Талгаре начался судебный процесс по делу Хасана Касымбаева

В среду в Талгарском районном суде приступили к рассмотрению дела Хасана Касымбаева, которого называют лидером талгарской ОПГ «Хуторские» и обвиняют в похищении человека, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и вымогательстве, сообщает Kazinform.

На скамье подсудимых вместе с Касымбаевым находятся еще пятеро обвиняемых - Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Акжанов, Нурмухамет Султанбеков, Данияр Аскаров. В процессе участвуют два адвоката и двое потерпевших. Рассмотрение дела ведет судья Айнагуль Тукубаева.

После представления сторон адвокаты подсудимых заявили отвод прокурору. По словам адвоката подсудимого, Назгуль Тауекенбай ранее участвовала в рассмотрении другого дела Касымбаева в суде первой инстанции.

После перерыва судья Айнагуль Тукубаева удовлетворила отвод прокурору. В заседании продолжает участвовать второй прокурор – Ерлан Куланбаев.

Хасан Касымбаев был задержан 2 ноября прошлого года. Как сообщали в департаменте полиции Алматинской области, он подозревался в причастности к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и похищению человека в июне 2021 года. Тогда были задержаны пять человек, суд признал их виновными, сейчас они отбывают наказание в местах лишения свободы.

Хасана Касымбаева называют лидером ОПГ «Хуторские». В полиции версию об ОПГ отрицают, а Касымбаев пообещал обратиться в суд для защиты своей репутации.