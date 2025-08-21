Гособвинение запросило 5 лет лишения свободы активистам, выступавшим против строительства АЭС

21 августа в Алмалинском районном суде начались прения сторон по делу активистов, задержанных перед референдумом по строительству АЭС. Первым выступил государственный обвинитель, который потребовал признать Нурлана Жаулибаева, Жаната Казакбая, Фазылжана Сыздыкова, Нурлана Темиргалиева и Айдара Мубаракова виновными по части 1 статьи 272 Уголовного кодекса и по части 3 статьи 24 УК РК и приговорить их к 5 годам лишения свободы.

Напомним, 29 сентября прошлого года в Алматы задержали 12 активистов, выступающих против строительства АЭС. Семерых из них отпустили под подписку о невыезде: Нургул Жексембиеву, Акмарал Шатемиркызы, Галину Аккузову, Женис Максутову, Ракыш Токманбет, Азата Толеухана и Ерболата Аубакирова.

По мнению прокурора, смягчающих и отягчающих обстоятельств в действиях обвиняемых не выявлено. Время, проведенное в СИЗО, предлагается засчитывать как полтора дня за один.

«Срыв государственного важного мероприятия является ограничением конституционных прав граждан», - заявил прокурор.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них были возбуждены уголовные дела, им вменили «попытку организации массовых беспорядков». Главное судебное разбирательство началось 10 июля 2025 года.

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

Однако в суде независимый эксперт Абай Каиржанов, приглашенный по запросу адвокатов, заявил, что активисты не планировали массовые беспорядки, не собирали средства и не выдвигали экстремистских идей.

