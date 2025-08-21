Городской суд Алматы оставил решение по делу правозащитницы Торегожиной без изменений

Оглашение должно было состояться 20 августа, но вместо этого утром 21 августа постановление просто вывесили в судебном кабинете. При этом в документе говорится о том, что суд вынес решение еще вечером 20 августа, сообщает агентство КазТАГ. Он оставил без изменения решение Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям – правозащитница Бахытжан Торегожина должна будет выплатить штраф в размере 78640 тенге за распространение ложной информации о состоянии здоровья активиста, известного супермарафонца Марата Жыланбаева.

«Постановление тихо повесили в судебном кабинете без оглашения. Оставили без изменений», - написала в Facebook Бахытжан Торегожина.

«Выводы суда о виновности Торегожиной Б.А. соответствуют фактическим обстоятельствам дела и основаны на проверенных в судебном заседании доказательствах. С учетом добытых доказательств суд дал правильную юридическую оценку ее действиям», - говорится в постановлении суда.

Представители Торегожиной сообщили, что будут подавать жалобу на действия суда, сообщает агентство КазТАГ.

Ранее Торегожина сообщила о тяжелом состоянии здоровья политического активиста и марафонца Марата Жыланбаева, заявив о том, что у него «неестественный цвет кожи, обморочное состояние», а вес снизился до 45 кг.

61-летний Марат Жыланбаев – лидер незарегистрированной оппозиционной партии «Алға, Қазақстан!». Он находится под стражей с весны 2023 года, осенью того же года на закрытом судебном процессе был осужден на семь лет за участие и финансирование экстремистской организации. Казахстанские и международные правозащитники считают его политическим заключенным.

Жыланбаев – ультрамарафонец, обладатель семи рекордов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса.

