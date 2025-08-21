Подсудимые по делу против строительства АЭC заявили, что доказательства их вины нет

В четверг после обеда продолжились прения сторон по делу пяти активистов, задержанных по обвинению в «попытке организации массовых беспорядков» перед референдумом по строительству АЭС. Ранее гособвинитель просил признать их виновными и назначить им 5 лет лишения свободы.

По словам адвоката защиты Толегена Берликожа, вся обвинительная база построена на экспертизе Мирзаходжаева, данные которого адвокат назвал сомнительными.

«Подсудимые утверждают, что в некоторых местах, указанных в обвинении, их вовсе не было, а также что они не были знакомы друг с другом. (…) Мы ходатайствовали о проверке детализации телефонных звонков, чтобы установить, контактировали ли они друг с другом с мая по сентябрь, однако эти доводы остались без удовлетворения», — заявил Берликожа.

Он отметил, что в протоколах допросов содержатся многочисленные утверждения, якобы сказанные подсудимыми, однако сами они это отрицают.

«При этом даже в этих приписываемых словах нет призывов вроде «сломаем, сожжем. (…) Также двое других засекреченных свидетелей утверждают, что в кафе "Наурыз" Темиргалиев якобы призывал к массовым беспорядкам, но они подробно этого человека не смогли описать. Также не понятно, почему они проходили по делу как засекреченные свидетели — заявлений об опасности для их жизни не зафиксировано. Следовательно, их показания являются недостоверными», — сказал адвокат.

Один из обвиняемых, Жанат Казакбай, заявил, что в обвинении были объединены два разных эпизода разговора, не имеющих отношения друг к другу, как будто это одно и то же событие.

Его дочь Дарика Казакбай также указала на то, что видеоматериалы не были просмотрены, якобы из соображений безопасности лиц, попавших в кадр. Однако она считает, что при необходимости из видео можно было бы извлечь звук, послушать голоса и установить, кто и что говорил.

Другой подсудимый Фазылжан Сыздыков привел три эпизода, которые, по его словам, легли в основу возбуждения дела и подчеркнул, что в двух из них дата референдума по АЭС еще даже не была известна.

«Откуда мы могли знать в декабре 2023 года, что референдум состоится [6 октября 2024 года - В.] ? Затем в августе 2024 кто-то написал: “25 человек сидят, замышляют недоброе”. Выходит, будто мы уже тогда планировали митинг именно на 6 октября. Но ведь дату референдума никто не знал. Касым-Жомарт Токаев объявил её только 2 сентября. Мы обсудили, как будем наблюдателями на референдуме, лишь 5 сентября. Да, мы тогда собрались и обсудили это», — сказал он.

Последние слова подсудимые скажут 25 августа.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них возбудили уголовные дела, вменяя им «попытку организации массовых беспорядков». Главное судебное разбирательство началось 10 июля 2025 года.

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью.

Однако в суде независимый эксперт Абай Каиржанов, приглашенный по запросу адвокатов, заявил, что активисты не планировали массовые беспорядки, не собирали средства и не выдвигали экстремистских идей.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.