Уроки личной безопасности будут проводить в детских садах и школах Казахстана с 1 сентября

С 1 сентября во всех организациях образования Казахстана начнутся уроки личной безопасности, направленные на формирование у детей практических навыков правильных действий в различных жизненных ситуациях и развитие ответственного отношения к собственной безопасности, сообщила пресс-служба министерства просвещения.

«Уроки охватили все уровни образования – от дошкольных организаций до колледжей. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок», - отметили в ведомстве.

Так, в детских садах будут давать детям номера экстренных служб и рассказывать о правилах поведения на площадках и в игровых центрах, а в начальных классах будут проводить уроки безопасности на воде и льду, рассказывать, как вести себя при встрече с незнакомцами защититься от бродячих животных.

В средних классах на уроках безопасности будут говорить о буллинге и кибербуллинге, рассказывать об опасных интернет-увлечениях, учить детей отказываться от чужих приглашений и формировать у них ответственность за свои поступки.

В старших классах и колледжах будут преподавать финансовую грамотность, рассказывать о защите от мошенничества, рисках онлайн-игр. Также подросткам будут прививать знания о безопасных условиях труда, о своих правах и обязанностях и ответственности за собственные действия.

«Занятия будут проводиться еженедельно в течение 10 минут в рамках классного часа, с повторением темы три раза в год», - уточнили в министерстве.

В ходе занятий будут использовать такие методы, как анкетирование, проекты, видеоролики и др. По данным ведомства, такие занятия помогают снизить тревожность у детей, формируют навыки безопасного поведения и учат их правильно реагировать на сложные ситуации как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.