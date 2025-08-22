В Алматы проведут модернизацию театра традиционного искусства «Алатау»

Будет обновлен фасад, модернизирован зал и благоустроена территория вокруг театра
В Алматы в театре традиционного искусства «Алатау» впервые за время его работы проводится капитальный ремонт, сообщила пресс-служба акимата города.
