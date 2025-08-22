В Алматы проведут модернизацию театра традиционного искусства «Алатау»

В Алматы в театре традиционного искусства «Алатау» впервые за время его работы проводится капитальный ремонт, сообщила пресс-служба акимата города.

«Ремонт охватывает практически все ключевые зоны театра: обновляется фасад, проводится модернизация кинозала, замена напольных покрытий и кресел, благоустраивается территория вокруг здания», - сообщили в акимате.

Отмечается, что все работы направлены на «создание комфортных условий для зрителей и творческого коллектива».

Работы планируется завершить до конца этого года, чтобы «к 10-летнему юбилею театр встретил зрителей в обновленном, современном виде».

Строительство концертного комплекса началось в 2014 году в рамках подготовки к 28-й зимней Универсиаде рядом с «Алматы Ареной». Его открытие состоялось 20 августа 2016 года.