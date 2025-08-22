Будет обновлен фасад, модернизирован зал и благоустроена территория вокруг театра
В Алматы проведут модернизацию театра традиционного искусства «Алатау»
ФОТО WIKIPEDIA

В Алматы в театре традиционного искусства «Алатау» впервые за время его работы проводится капитальный ремонт, сообщила пресс-служба акимата города.

«Ремонт охватывает практически все ключевые зоны театра: обновляется фасад, проводится модернизация кинозала, замена напольных покрытий и кресел, благоустраивается территория вокруг здания», - сообщили в акимате.

Отмечается, что все работы направлены на «создание комфортных условий для зрителей и творческого коллектива».

Работы планируется завершить до конца этого года, чтобы «к 10-летнему юбилею театр встретил зрителей в обновленном, современном виде».

Строительство концертного комплекса началось в 2014 году в рамках подготовки к 28-й зимней Универсиаде рядом с «Алматы Ареной». Его открытие состоялось 20 августа 2016 года.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы частично ограничат движение по проспекту аль-Фараби на два месяца
Новости
Жители близлежащих к Rams Beyond Almaty домов опасаются оползня после начала стройки
Новости
В Алматы запустили платформу с данными по качеству воздуха в реальном времени
Новости
Пилотный проект по внедрению в Алматы платных зон для автомобилей может стартовать в октябре – акимат
Новости
Управляющая компания незаконно взимала плату с туристов на въезде к озеру Иссык – акимат
Новости
В акимате Алматы оценили в 10 млрд тенге экономический эффект от концерта Дженифер Лопес