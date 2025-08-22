«Казахтелеком» повысил цены на интернет в прошлом году на 20%

Антимонопольное ведомство проводит расследование
Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает расследование в отношении АО «Казахтелеком» по признакам установления монопольно высокой цены на услугу.
