«Казахтелеком» повысил цены на интернет в прошлом году на 20%

Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает расследование в отношении АО «Казахтелеком» по признакам установления монопольно высокой цены на услугу.

«В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. У оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек, 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%», - отметили в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, по аналогичной причине рассматривается вопрос назначения расследования в отношении оператора сотовой связи.

В марте в антимонопольном ведомстве сообщали, что завершили анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного интернета, где доминирующее положение занимают АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» (Beeline). В ходе анализа были выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации. Также была изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета, по результатам которого в действиях АО «Казахтелеком» были выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар и начато расследование по нарушению законодательства в области защиты конкуренции.