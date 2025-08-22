Антимонопольное ведомство проводит расследование
«Казахтелеком» повысил цены на интернет в прошлом году на 20%
архивное фото Власти

Агентство по защите и развитию конкуренции продолжает расследование в отношении АО «Казахтелеком» по признакам установления монопольно высокой цены на услугу.

«В действиях АО "Казахтелеком" усматриваются признаки установлении монопольно высокой цены на услугу. У оператора связи в 2024 году по тарифам на интернет со скоростью до 100 Мбит/сек, 200 Мбит/сек. и 500Мбит/сек. зафиксирован темп роста цен до 20%», - отметили в антимонопольном ведомстве.

Кроме того, по аналогичной причине рассматривается вопрос назначения расследования в отношении оператора сотовой связи.

В марте в антимонопольном ведомстве сообщали, что завершили анализ состояния конкуренции на рынке услуг проводного интернета, где доминирующее положение занимают АО «Казахтелеком» и ТОО «Кар-Тел» (Beeline). В ходе анализа были выявлены барьеры, затрудняющие доступ сторонних операторов связи в многоквартирные жилые дома при оказании услуг, а также усложняющие получение информации о технических условиях на подключение к сетям кабельной канализации. Также была изучена динамика цен операторов связи на услуги интернета, по результатам которого в действиях АО «Казахтелеком» были выявлены признаки установления монопольно высокой цены на товар и начато расследование по нарушению законодательства в области защиты конкуренции.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы частично ограничат движение по проспекту аль-Фараби на два месяца
Новости
Жители близлежащих к Rams Beyond Almaty домов опасаются оползня после начала стройки
Новости
В Алматы запустили платформу с данными по качеству воздуха в реальном времени
Новости
Пилотный проект по внедрению в Алматы платных зон для автомобилей может стартовать в октябре – акимат
Новости
Управляющая компания незаконно взимала плату с туристов на въезде к озеру Иссык – акимат
Новости
В акимате Алматы оценили в 10 млрд тенге экономический эффект от концерта Дженифер Лопес