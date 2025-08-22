В рамках первого этапа запланирована реконструкция пяти блоков
Реконструкция городской клинической больницы № 7 не скажется на оказании медуслуг – акимат
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы начинается реконструкция Городской клинической больницы №7. Как заверили в акимате города, это не скажется на оказании медуслуг.

В управлении строительства отметили, что в рамках первого этапа планируется реконструкция 5 блоков из 11 в течение 20 месяцев.

«Для обеспечения бесперебойной работы больницы в период работ будет обеспечен временный перенос операционного блока, реанимационного зала, также не изменится штатное расписание учреждения», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день инженерные сети больницы изношены на 90%, несущие конструкции – на 60%, а фасад -на 70%. Также не соответствуют нормам система пожарной безопасности, вентиляции, гидроизоляция зданий и лифты, устарело медицинское оборудование.

По данным акимата, реконструкцией предусмотрены сейсмоусиление здания, замена инженерных коммуникаций, фасада, вентиляции, трансформаторных подстанций, установка котельной, будет увеличена полезная площадь больницы на 2,5 тыс. кв. м с функциональным зонирование отделений и дооснащением современной медицинской техникой.

Как отметили в управлении, на сегодня отделения разбросаны по блокам и этажам, что затрудняет логистику. После реконструкции первый этаж станет фронт-офисом больницы с отдельными входами для администрации и амбулаторного онкогематологического отделения, также на первом этаже расположится зона ожидания с ресепшеном и клинико-диагностическим центром, а как склады, архив и прочие вспомогательные помещения будут перенесены в цоколь.

«Потоки пациентов и сотрудников больше не будут пересекаться, то есть будет создана комфортная и понятная среда для пациентов и врачей», - подчеркнули в управлении строительства.

