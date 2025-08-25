На Хайнане ожидаются сильные дожди
Во Вьетнаме объявлена масштабная эвакуация из-за тайфуна
Дананг, Вьетнам, фото wikiway.com

Власти Вьетнама планируют эвакуировать более 586 тыс. человек из центральных провинций Тханьхоа, Куангчи, Хюэ и Дананг. Как сообщает CNN, в понедельник утром на эти провинции обрушится тайфун Кадзики.

Правительство заявило, что людям, находящимся на предполагаемом пути движения тайфуна, не следует выходить на улицу; в семи прибрежных провинциях запретили лодкам отплывать от берега. Авиакомпания Vietnam Airlines отменила как минимум 22 рейса в центральные города и обратно в воскресенье и понедельник, другая авиакомпания Vietjet Aviation также сообщила об отмене или задержке рейсов.

По данным национального метеорологического агентства Вьетнама, скорость ветра достигла 166 км/ч, ожидается дальнейшее усиление до 180 км/ч.

В южнокитайском городе Санья в воскресенье закрылись предприятия, торговые центры, рестораны и супермаркеты, судам было приказано прекратить работу, также прекращена работа общественного транспорта в связи с подготовкой к усиливающемуся тайфуну.

По прогнозам Национального метеорологического центра Китая, шторм «пройдет мимо» южного побережья китайской провинции Хайнань и затем направится во Вьетнам. При этом власти Саньи готовятся к «худшим сценариям».

Также метеорологическое агентство Китая прогнозирует сильные дожди и порывистые ветры на Хайнане и в соседних провинциях Гуандун и Гуанси. С воскресенья по понедельник в некоторых районах Хайнаня ожидается до 320 мм осадков.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Алматы частично ограничат движение по проспекту аль-Фараби на два месяца
Новости
Жители близлежащих к Rams Beyond Almaty домов опасаются оползня после начала стройки
Новости
Пилотный проект по внедрению в Алматы платных зон для автомобилей может стартовать в октябре – акимат
Новости
Управляющая компания незаконно взимала плату с туристов на въезде к озеру Иссык – акимат
Новости
Министр транспорта считает, что «Яндекс. Такси» нужны конкуренты для урегулирования цен
Новости
Разработку ТЭО второй линии метро Алматы и строительства депо для ЛРТ завершат в октябре