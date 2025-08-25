3,1 млн тонн зерна намолочено в Казахстане

По данным министерства сельского хозяйства, в Казахстане убрано 2,2 млн га площадей зерновых, или 13,7%, и намолочено 3,1 млн тонн зерна.

Уборочные работы проходят в 15 регионах страны. По информации министерства, хорошую урожайность показывают Восточно-Казахстанская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области и область Жетысу.

Кроме того, собрано 24,4 тыс. тонн масличных культур, 525,5 тыс. тонн картофеля с урожайностью 239 ц/га, 1,6 млн тонн овощей с урожайностью 286 ц/га, 1,8 млн тонн бахчевых культур с урожайностью 269,9 ц/га.

«Овощи демонстрируют высокую урожайность: собрано 319,5 тыс. тонн капусты при урожайности 375,4 ц/га, 256,7 тыс. тонн лука при урожайности 390 ц/га, 98,8 тыс. тонн моркови при урожайности 298,1 ц/га», - добавили в ведомстве.

Между тем синоптики прогнозируют, что в северных областях в первой половине сентября ожидаются дожди, местами ливни, также возможны дожди в центре республики, что может затруднить уборочные работы. На западе страны в первой половине сентября также местами ожидаются дожди, но в целом синоптики считают, что погода будет подходящей для уборки урожая.