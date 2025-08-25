Журналистов удалили из зала суда по делу пяти активистов, выступавших против АЭС

Во время очередного судебного разбирательства в Алмалинском районном суде Алматы по делу пяти активистов, задержанных по обвинению в «попытке организации массовых беспорядков» перед референдумом по строительству АЭС, судья Ернар Касымбеков удалил всех журналистов из зала суда.

«Никаких причин, почему нас удалили, не было. Судья ничего не объяснил. Нас просто полиция и СОБР вывели из зала суда, хоть мы и не нарушали правила, не ходили по залу, не разговаривали», - сказал журналист Абзал Достияр.

Из зала суда также удалили депутата маслихата Алматы Еркинбека Рахишева за попытку узнать у судьи причины удаления журналистов.

Сами подсудимые перед судебным процессом, на котором они должны выступить с последним словом, сообщили журналистам, что «никаких доказательств их вины приведено не было» и они надеются на полное оправдание.

1 октября 2024 года активисты Нурлан Жаулибаев, Жанат Казакбай, Фазылжан Сыздыков, Нурлан Темиргалиев и Айдар Мубараков были арестованы на два месяца. Позже срок их ареста неоднократно продлевали. В отношении них возбудили уголовные дела, вменяя им «попытку организации массовых беспорядков». Главное судебное разбирательство началось 10 июля 2025 года.

В полиции заявляли, что пятеро активистов планировали массовые беспорядки, а по итогам психолого-филологической экспертизы выявлены призывы к митингу, сбор средств на организацию митинга, а также призыв к борьбе с властью. Во время судебных прений государственный обвинитель запросил 5 лет лишения свободы для каждого.

На суде независимый эксперт Абай Каиржанов, приглашенный по запросу адвокатов, заявил, что активисты не планировали массовые беспорядки, не собирали средства и не выдвигали экстремистских идей.

В этом материале «Власть» подробно рассказывала про активистов.