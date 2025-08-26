Миннацэкономики прогнозирует рост ВВП в 2026 году на уровне 5,4%

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства представил прогноз социально-экономического развития страны на 2026–2028 годы, сформированный на основе базового сценария.

«Прогноз социально-экономического развития сформирован на основе базового варианта. В соответствии с базовым вариантом реальный рост ВВП в 2026 году, по прогнозам, составит 5,4%, среднегодовой рост за три года – 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году», - сказал Жумангарин.

По его словам, основными драйверами роста экономики станут реальный сектор и сфера услуг.

«В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний за три года рост в горнодобывающей промышленности составит 2,8%, в сельском хозяйстве – 3,9%, в строительстве – 11%, услуг транспорта – 10,1% и в торговле – 6,7%», - сказал Жумангарин.

Прогноз инфляции в 2026 году не превысит 10%, в 2027 и 2028 году – будет на уровне 6%, добавил он.

Также, по его словам, в прогнозируемом периоде сохранится положительный торговый баланс. Экспорт увеличится с $77,1 млрд в 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт – с $67,7 до $75,2 млрд.