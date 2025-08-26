Правительство планирует достичь нулевого дефицита бюджета к 2030 году

«Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов, по прогнозам, составят в 2026 году 19,2 трлн тенге, в 2027 году – 21,2 трлн тенге, в 2028 году – 23,2 трлн тенге. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен с учетом бюджетного правила в размере 2 трлн 77 млрд тенге ежегодно», - сказал Жумангарин.

Дефицит бюджета в 2026 году определен на уровне 2,5% к ВВП со снижением до 0,9% к ВВП в 2028 году. Ненефтяной дефицит сократится с 4,9% до 2,7% к ВВП.

«С учетом этого расходы республиканского бюджета в 2026 году 27,7 трлн тенге, в 2027 году – 28,8 трлн тенге и в 2028 году – 29,8 трлн тенге», - сказал Жумангарин.

Жумангарин уверен, что «при таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта».

На заседании правительства также рассмотрели долгосрочный прогноз развития страны на 2026–2035 годы. Жумангарин отметил, что были рассмотрены три сценария развития: базовый, умеренный и альтернативный. Так, средний за 10 лет рост экономики в альтернативном варианте прогнозируется на уровне 5,1%, в умеренном – 4,3% В базовом варианте среднегодовой рост ВВП за 10 лет составит 4,5%, номинальный ВВП увеличится до 473,2 трлн тенге в 2035 году.

«Доходы государственного бюджета в 2035 году увеличатся до 66,8 трлн тенге. Гарантированный трансферт предусмотрен со снижением до 2 трлн тенге с 2029 года. Дефицит бюджета определен с постепенным снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году и достижением нулевого уровня начиная с 2030 года», - сообщил Жумангарин.

С учетом макропрогноза и прогноза бюджетных параметров объем финансовой обеспеченности документов системы государственного планирования, с учетом расходов республиканского и местного бюджетов составит в 2026 году 37,4 трлн тенге, в 2027 году – 39,6 трлн тенге, в 2028 году – 41,6 трлн тенге.

Чистые валютные активы Национального фонда, по прогнозам, вырастут с 60,8 млрд долларов в 2026 году до $68,6 млрд в 2028 году, а к 2035 году – до $109,9 млрд.