Расходы на социальную сферу в Казахстане в 2026 году составят более 27,7 трлн тенге

Министр финансов Мади Такиев представил на рассмотрение правительства проект закона «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы», который разработан на основании прогноза социально-экономического развития на этот период.

«Основные параметры республиканского бюджета сформированы в следующих объемах. Поступления на 2026 год составят 23,1 трлн тенге, или 12,6% к ВВП, с увеличением к 2028 году до 27,6 трлн тенге», - сказал Такиев.

Расходы с учетом доходов и дефицита бюджета в 2026 году составят 27,7 трлн тенге с увеличением на 2 трлн тенге к плану 2025 года и до 29,7 трлн тенге к 2028 году.

Такиев также рассказал об основных направлениях расходов республиканского бюджета на 2026-2028 годы. Так, расходы на 2026 на социальную сферу составят в 2026 году 10,7 трлн тенге, в 2027 году – 10,9 трлн тенге, в 2028 году – 11,4 трлн тенге; на субвенции – 5,1 трлн тенге, 6,3 трлн тенге и 6,8 трлн тенге соответственно; на силовой блок – 3 трлн тенге в 2026 году, 3,04 трлн тенге в 2027 году с увеличением до 3,1 трлн тенге в 2028 году. На реальный сектор направят 3,6 трлн тенге, 2,8 трлн тенге и 2,7 трлн тенге в период с 2026 по 2028 год.

Министр также сообщил, что на агропромышленный комплекс в республиканском бюджете на 2026 год предусмотрено 732 млрд тенге, в том числе на субсидирование, развитие инфраструктуры хранения и переработки; на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено 855 млрд тенге, еще 580 млрд тенге на строительство республиканских дорог планируется привлечь через механизм государственных гарантий.

«Бюджет следующего года сбалансирован впервые без привлечения целевых трансфертов из Национального фонда и остается социально-ориентированным, с заметным наращиванием мер государственной поддержки в реальном секторе. При этом проведена работа по оптимизации и приоритезации расходов. Доля текущих базовых расходов к общим расходам снижена с 15% до 12,3%. Оптимизированные средства перенаправлены на реальный сектор, а расходы, стимулирующие рост экономики, увеличились с 10,9% до 16,1% и составили 4,47 трлн тенге, что позволяет в составе трансфертов общего характера передать расходы на развитие базовой инфраструктуры», - подчеркнул глава Минфина.

Вместе с тем планируется выделение средств в размере 1 трлн тенге через холдинг «Байтерек» на внутристрановые проекты, которые будут иметь непосредственное влияние на развитие регионов, добавил он.