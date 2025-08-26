В Алматы к 1 сентября откроют семь новых школ

Всего в рамках нацпроекта «Комфортные школы» строится 21 объект образования
В Алматы к началу учебного года откроются семь школ, строительство которых завершено в этом году, сообщила пресс-служба акимата города.
