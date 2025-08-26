В Алматы к 1 сентября откроют семь новых школ

В Алматы к началу учебного года откроются семь школ, строительство которых завершено в этом году, сообщила пресс-служба акимата города.

В акимате напомнили, что в городе реализуются проекты «Келешек мектептері» и «Реновация 1300 школ» для снижения дефицита учебных мест и обновления образовательных учреждений.

В рамках проекта «Келешек мектептері» возводится 21 школа на 34 800 мест. Также продолжается строительство восьми школ по механизму «выкуп» с участием частных инвесторов, две из них примут учеников уже в сентябре. А по программе «Реновация 1300 школ» планируется модернизировать 31 учебное заведение. В этом году работы ведутся в 15 школах, в 2026 году – будут модернизированы девять школ, в 2027 году – семь.

Также ведется сейсмоусиление и реконструкция 13 школ и восьми пристроек, что создаст более 3 тыс. дополнительных мест.