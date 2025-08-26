Всего в рамках нацпроекта «Комфортные школы» строится 21 объект образования
В Алматы к 1 сентября откроют семь новых школ
фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы к началу учебного года откроются семь школ, строительство которых завершено в этом году, сообщила пресс-служба акимата города.

В акимате напомнили, что в городе реализуются проекты «Келешек мектептері» и «Реновация 1300 школ» для снижения дефицита учебных мест и обновления образовательных учреждений.

В рамках проекта «Келешек мектептері» возводится 21 школа на 34 800 мест. Также продолжается строительство восьми школ по механизму «выкуп» с участием частных инвесторов, две из них примут учеников уже в сентябре. А по программе «Реновация 1300 школ» планируется модернизировать 31 учебное заведение. В этом году работы ведутся в 15 школах, в 2026 году – будут модернизированы девять школ, в 2027 году – семь.

Также ведется сейсмоусиление и реконструкция 13 школ и восьми пристроек, что создаст более 3 тыс. дополнительных мест.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Правительство планирует достичь нулевого дефицита бюджета к 2030 году
Новости
Активистов, задержанных перед референдумом по строительству АЭС, приговорили к 4 годам ограничения свободы
Новости
Павлодарская область с 2028 года станет финансового самодостаточной – Миннацэкономики
Просматриваемые
Новости
Аким Алматы предложил отказаться от газонов при благоустройстве
Новости
Жители близлежащих к Rams Beyond Almaty домов опасаются оползня после начала стройки
Новости
Во Вьетнаме объявлена масштабная эвакуация из-за тайфуна
Новости
Суд оправдал обвиняемых по делу о хищении денег при модернизации Экибастузской ГРЭС-2
Новости
В Алматы жители запустили петицию о запрете строительства RAMS Beyond Almaty
Новости
Пилотный проект по внедрению в Алматы платных зон для автомобилей может стартовать в октябре – акимат